Blumenversteigerung im Prediger in Gmünd

» Sonntag, 26. Mai 2019

Foto: Klaiber

Am Sonntag, 26 . Mai, ab 18 Uhr, gibt es die erste Blumenversteigerung im Innenhof des Predigers in Schwäbisch Gmünd. Oberbürgermeister Richard Arnold wird kunstvolle Blumenarrangements und aufwendige Pflanzobjekte und vieles mehr von der ersten Blumenschau „Heimatliebe – Eine Liebeserklärung an Schwäbisch Gmünd“ an alle Gartenschaubesucher versteigern.

Dazu sind alle Dauerkarten-​, und Tageskartenbesitzer herzlich eingeladen. Die nächste Blumenausstellung beginnt am Dienstag,. Mai, und dauert bis. Juni mit dem Motto: „Schwäbisches Lebensgefühl“ — Von den Eigenheiten der Menschen und der Sprache (schwäbische Lebensart).

