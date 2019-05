Deutlich gestiegene Wahlbeteiligung absehbar

Foto: Manfred Laduch

Wäre der erste in Gmünd ausgezählte Wahlbezirk um 18 . 29 Uhr repräsentativ gewesen – es hätte ein sehr grüner Abend werden können. Denn im Hardt hatte die Ökopartei deutlich die Nase vorn. So aber glich sich das Ergebnis im Verlauf der nächsten halben Stunde immer mehr dem deutschlandweiten Ergebnis an.

Sonntag, 26. Mai 2019

Manfred Laduch

Sehr erfreulich: Die Beteiligung hat allem Anschein nach gegenüber der Wahl vor fünf Jahren deutlich zugenommen. Wer die laufend eingehenden Ergebnisse verfolgen möchte kann dies für Schwäbisch Gmünd (Stadt Schwäbisch Gmünd) und den Ostalbkreis

