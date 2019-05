Jubiläumsbergfest auf dem Schwarzhorn

Fotos: Gerhard Nesper

Auf stolze 125 Jahre Bestehen konnte die Ortsgruppe Waldstetten des Schwäbischen Albvereins am Wochenende zurückblicken. Aus diesem Anlass trafen sich zahlreiche Mitglieder am Sonntagvormittag am Malzéviller Platz, um gemeinsam über Tannweiler zur Reiterles Kapelle zu wandern.

Sonntag, 26. Mai 2019

Gerhard Nesper

Nach dem Gottesdienst ging es weiter zum Schwarzhorn, wo die Wanderer vom Musikverein Waldstetten unter der Leitung von Manfred Fischer mit stimmungsvoller Blasmusik empfangen wurden. Die Begrüßung der Gäste erfolgte durch Harald Ziller, der an die Gründungszeit erinnerte, die Blütezeit der Ortsgruppen nach dem. Weltkrieg erwähnte und die Werte des Albvereins, nämlich Natur, Heimat, Wandern, Kultur und Geselligkeit, hervorhob. Der Albverein mit seinen Mitgliedern habe sich um Landschafts– und Naturschutz verdient gemacht. Ein ausführlicher Bericht über diese Veranstaltung steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

