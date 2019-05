Oldtimer beim TÜV

Zum dreizehnten Mal unter der Leitung des Oldtimervereins „Freunde historischer Fahrkultur Staufen-​Ostalb e.V. (FHF) in Kooperation mit dem TÜV Süd fand über das Wochenende auf dem Gelände des Gmünder TÜV in der Eutighofer Straße das altbekannte Oldtimertreffen statt.

Sonntag, 26. Mai 2019

Gerhard Nesper

Bereits seit, damals noch unter dem Namen „DAVC“ (Deutscher Automobil Veteranen Club) werden derartige Treffen veranstaltet. Nach Auskunft des Vorsitzenden Thomas Kleesattel besteht der neue Verein ausMitgliedern. Kleesattel, selbst stolzer Besitzer eines Borgward Isabella Coupe, ließ vor Ort an seinem wertvollen Auto die Bremsen testen, was an diesem Tag vom TÜV für alle Oldtimer kostenlos angeboten wurde.

