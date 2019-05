Oldtimer in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Automobiles Kulturgut und ein Stück Technikgeschichte gab es bei der 10 . Oldtimer-​Ausstellung der „Oldtimer-​Traktoren-​Unimog-​Freunde“ am Sonntag im Hof des Waldstetter Heimatmuseum zu sehen.

Sonntag, 26. Mai 2019

Gerhard Nesper

Die überregional bekannte Fahrzeugschau startete traditionsgemäß mit dem Frühschoppen in den Tag. Die Oldtimerfreunde mit ihrem Organisator Uli Herkommer sind eine Abteilung des Heimatvereins, an diesen angegliedert und bestehenausMitgliedern.Wie der Name der Veranstalter schon sagt, waren deshalb auch überwiegend alte Traktoren und Unimogs (Universal-​Motor-​Gerät) , aber auch Pkw, Motorräder und Armee-​Fahrzeuge vertreten.

schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

