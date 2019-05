Spraitbach: SUV brennt auf B 298 aus

Am Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr hatte die Spraitbacher Feuerwehr erneut einen Einsatz. Auf der Bundesstraße 298 am Ortseingang von Mutlangen her war ein Mazda-​SUV vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.

Der Wagen war nicht mehr zu retten, die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen undWehrleuten im Einsatz war, hatte einen Vollbrand zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Laut Polizei geriet auch kein Öl ins Erdreich. Die Bblieb eine Stunde lang bisUhr voll gesperrt.

