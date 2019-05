560 Wahlhelfer sind in Gmünd im Einsatz

Der Montag nach der Wahl ist im Gmünder Rathaus ein Arbeitstag wie jeder andere. Und doch ist einiges anders als sonst. Die gewohnte Arbeit nämlich ruht für einen Tag, im Mittelpunkt steht fachübergreifend nur eines: Die Auszählung der Kommunalwahlen.

Konzentriert machten sich die 560 Wahlhelfer im Rathaus, im Haus Rettenmayr und in den Büros des Spitalgebäudes schon ab den Morgenstunden ans Auszählen der Stimmen der Kreistagswahl. Selbst im Erdgeschoss, wo bedingt durch das Bürgerbüro ja stets emsiges Treiben herrscht, war es ungewohnt still. Nur ab und an drang leises Stimmengemurmel aus dem Besprechungsraum, wo sich eine der Wahlhelfer-​Gruppen eingerichtet hatte.







