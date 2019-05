Ergebnisse der Kreistagswahl

Galerie (1 Bild)

Grafik: Gem. AG

Am Montag ist großer Zähltag in den Kommunen. In Schwäbisch Gmünd werden zuerst die Ergebnisse für den Kreistag ermittelt, dann geht es ans Auszählen der Gemeinderatssstimmen. In Aalen ist es genau umgekehrt, dort werden zuerst die Gemeinderatsstimmzettel ausgezählt, und dann erst die für den Kreistag. Das könnte bedeuten, dass in beiden Städten, Aalen und Gmünd, am Montagabend noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind.

Montag, 27. Mai 2019

Heinz Strohmaier

43 Sekunden Lesedauer



Ostalbkreis



In Abtsgmünd kam man zügig voran. Die Gemeinde hat die Kreistagsergebnisse als erste Kommune an das Landratsamt gemeldet. Dort werden im Laufe des Tages die Ergebnisse zusammengeführt: www​.ostal​bkreis​.de/​w​a​h​l​e​r​g​e​b​n​i​s​s​e​/​w​e​bapp/





Schwäbisch Gmünd







Aalen





Die fortlaufend aktualisierten Ergebnisse aus Aalen finden sich unter www​.aalen​.de/​w​a​h​l​e​r​g​e​b​n​i​s​/​i​n​d​e​x​.html





Ausführliche Berichterstattung mit Stimmen und Kommentaren am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

347 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 75