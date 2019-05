Himmelsgarten: Stadtverwaltung will jetzt gegen Falsch– und Wildparker konsequent durchgreifen

Der Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten gehört zu den Hits der Remstal Gartenschau. Das zeigte sich am vergangenen Wochenende erfreulich. Gar nicht erfreulich war jedoch die Anarchie bei der Parkplatzsuche rund um das Gartenschaugelände.

Montag, 27. Mai 2019

Heino Schütte

Hunderte Autos wurden möglichst nahe am Himmelsgarten auf Seitenstreifen, Feldern, am Geh– und Radweg, in Wohnstraßen und auf dem Friedhofsparkplatz wild und teils auch rücksichtslos geparkt. Klar gekennzeichnete Parkplatzregelungen wurden außer Kraft gesetzt. Linienbusse kämpften sich mit Ach und Krach durch die Kolomanstraße oder Richtung Wustenriet, wo die teils beiderseits abgestellten Pkw nur noch eine freie Gasse freiließen. Ortsvorsteher Johannes Weiß und die Stadtverwaltung verstehen das Verhalten nicht, weil auf einem ausgeschilderten Feld am westlichen Ortsrand von Wetzgau ausreichend Parkplatzkapazitäten zur Verfügung standen. Die Stadtverwaltung will nun an den kommenden Wochenende konsequent gegen die Falschparker vorgehen, notfalls auch mit Abschleppaktionen. Viele Bürger und Gartenschaubesucher vermissen andererseits aber auch ein umweltschonendes Verkehrskonzept wie während der Landesgartenschau 2014 , als ein familienfreundlicher (viel Platz für Kinderwagen!) Pendelverkehr mit großräumigen Gelenkbussen zwischen Bahnhof (Erdenreich) und Himmelsgarten eingerichtet worden war.







Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.







Dazu auch ein Kommentar:

Chance vertan





Keine Frage, der Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten in Kombination mit der angrenzenden Himmelsleiter (Naturatum, Waldentdeckersteg, Holzkugelbahn usw.) ist eine wunderbare, naturnahe Parklandschaft. Sie ist dazu geeignet, Kinder und Jugendliche zu motivieren, sich mit Wertschätzung und Bewahrung der Schöpung zu beschäftigen. Dazu zählt auch das enorme Engagement bei der Betreuung des Suppensterns, bei den Informations– und Mitmachangeboten der Bienenzüchter, der Obstbauvereine, der Kleingärtner und der Kleintierzüchter. Nicht zuletzt auch die Forstverwaltung und die Dauergartenschau des Gemüse-​Selbstversorgers Schönblick geben Anschauungsunterricht für nachhaltig– ökologische Bewirtschaftung des Planeten..

Was sich nun am Wochenende ausgerechnet am Himmelspark abspielte, passt mit alledem, was die Landschaftspark-​Macher leisten, nicht zusammen.

Entnervte Autofahrer, Staus, vor allem ein sinnloser Parkplatzsuchverkehr mit viel Gehupe und Rücksichtslosigkeit.

Es ist unverständlich, dass es ausgerechnet eine Stadt und eine Region, die sich mehr denn je auf Klima– und Naturschutz einschwört, nicht gelungen ist, im Gartenschaujahr ein Vorzeige-​Verkehrskonzept zu entwickeln. Eine Chance wurde vertan.



Der Pendelverkehr mit Bussen, netten Ansagen und Gartenschaumusik zwischen Bahnhof und Himmelsgarten wird schwer vermisst, der sich bei der Landesgartenschau 2014 vorbildlich bewährt hatte. Jetzt am Wochenende waren auch die Linienbusse zeitweise überlastet, weil ja auch viele Familien mit Kinderwagen oder Radler zustiegen. Die Busfahrer leisteten geduldig Schwerstarbeit. Und was nützt der beste Linienverkehr mit dem Superangebot des Ein-​Euro-​Wochenendtickets an den Wochenenden, wenn auch der Bus zwischen Wildparkern festsitzt.





Von Heino Schütte

