Kommunalwahl Schwäbisch Gmünd: Ein erstes Teilergebnis liegt vor

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die komplizierte und aufwändige Stimmenauszählung für die Kommunalwahlen in Schwäbisch Gmünd sind am Montagabend von den 560 Helfern unterbrochen worden, um sie am Dienstagmorgen fortzusetzen. Folglich liegt aktuell nur ein Teilergebnis vor.

Montag, 27. Mai 2019

Heino Schütte

46 Sekunden Lesedauer



Etwa 75 Prozent der Wahlzettel sind bis zum Abend geprüft und ausgewertet worden. Die Auszählung der starken Briefwahlbezirke steht noch aus. Erste Trends besagen jedoch, dass CDU und SPD mit herben Verlusten rechnen müssen. Bündnis 90 /​Die Grünen sowie die Linke fahren in diesem Trend auf der Überholspur. Die Grünen könnten die SPD sogar als zweitstärkste Kraft im Bürgerparlament ablösen, Die Linke die Bürgerliste überholen.







Mehr Einzelheiten zum Gmünder Teilergebnis und ein Kommentar dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

389 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 85