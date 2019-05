Robin Fischer wechselt zur SG Bettringen

Galerie (1 Bild)

Foto: SGB

Von der U-​ 19 -​Verbandsstaffelmannschaft des 1 . FC Normannia Gmünd schließt sich Robin Fischer in der kommenden Saison dem Fußball-​Bezirksligisten SG Bettringen an.

Montag, 27. Mai 2019

Alex Vogt

55 Sekunden Lesedauer



SG

19

„Wir sind sehr glücklich, dass dieser Transfer geklappt hat“, sagt Oliver Glass zur Verpflichtung von Robin Fischer. „Von seiner Qualität sind wir felsenfest überzeugt und haben uns daher sehr lange um ihn bemüht. Mit seiner Größe, der Ausstrahlung und seinem enormen Willen ist er genau der richtige Spieler für uns“, fügt der Sportliche Leiter der SGB hinzu.Fischer selbst freut sich auf seinen neuen Verein und sein erstes Jahr im Aktivenbereich: „In den vergangenen Wochen hatte ich Gespräche mit einigen Vereinen. Oliver Glass war der Erste, der sich bei mir gemeldet hatte. Verschiedene Gespräche mit Freunden und Mannschaftskameraden bestärkten mich in meinem Entschluss, zur SGB, die sich sehr um mich bemühte, zu wechseln.“ Zu seinen Zielen bei derBettringen sagt Fischer: „Das Ziel muss für mich als junger Spieler sein, mir einen Platz im Team zu erkämpfen. Natürlich hoffe ich, dass die SGB den Aufstieg in die Landesliga noch packt“, so der Neuzugang aus dem Schwerzer.Robin Fischer wohnt in Spraitbach und spielt mit der Uder Normannia gegen den Abstieg aus der Verbandsstaffel. Der Nachwuchsspieler ist auf der Sechs beheimatet, kann aber auch auf der Innenverteidigerposition auflaufen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

224 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67