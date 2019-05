Gmünder Kommunalwahl: Auf dem verkleideten Rathausbrückle dürfte es heute tatsächlich manchen Seufzer geben

Symbolträchtiger kann die aktuelle Verhüllung des Rathausbrückle als Seufzerbrücke nicht sein. Bis zur Mittagszeit wird die Stimmauszählung für die Wahl des Gemeinderats wohl beendet sein. Dann wird es gewiss den einen oder anderen Seufzer im Rathaus geben.

Dienstag, 28. Mai 2019

Heino Schütte

Vor allem so manchen Christ– oder Sozialdemokraten wird man heute im Rathaus seufzend erleben: Die ersten Trends haben sich jetzt bestätigt:underleben einen herben Verlust in der Gunst der Wähler. Dafür legen die Grünen und Die Linke kräftig zu. Bei der Verkleidung des Rathausbrückle handelt es sich um eine künstlerische Aktion zur Remstal Gartenschau. Das berühmte Original steht in Venedig. Auf dieser Brücke wurden einst Verurteilte ind ein Gefängnis geführt, wobei sie beim letzten Blick in die Freiheit tiefe Seufzer von sich gegeben haben sollen.

