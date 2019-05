Lorch: CDU und FWV gleich viele Sitze

Nachdem nun alle Stimmen ausgezählt sind, und das technische Problem von Montag beseitigt wurde, hat sich zwar bestätigt, dass der neue Lorcher Gemeinderat zahlenmäßig tatsächlich geschrumpft ist. Doch es wurden nicht – wie es zunächst hieß – 23 , sondern 25 Sitze (bisher 26 ) vergeben: Je neun an CDU und FWV und sieben Sitze an die SPD .

Dienstag, 28. Mai 2019

Edda Eschelbach

Von denWahlberechtigten gabenBürger und Bürgerinnen (Prozent) ihre Stimme bei der Gemeinderatswahl in Lorch ab. Anders als zum Beispiel bei der Europawahl, verzeichnet die–Fraktion im Lorcher Gemeinderat einen höheren Anteil an den abgegebenen Stimmen als bei der Wahl. Sie hat mitStimmenProzent erhalten. (Prozent waren es.) Stärkste Fraktion ist nach wie vor die, die jedoch mitStimmen und damitProzent einen Rückgang verzeichnen muss.kam sie auf satteProzent. Die Freie Wählervereinigung () kommt mitStimmen aufProzent,waren esProzent. Was die jeweiligen Fraktionssprecher zum Wahlergebnis sagen, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

