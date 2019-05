Zweite Blumenschau im Prediger: Schwäbisches Lebensgefühl

Bereits die erste von zehn Blumenschauen im Gmünder Prediger, die unter dem Motto „Heimatliebe“ stattfand, offenbarte auf einzigartige Art und Weise die Verbindung und die Liebe der Floristen zur Region. Ähnlich ist es bei der zweiten Blumenschau, die unter dem Motto „Schwäbisches Lebensgefühl“ dazu einlädt, die Eigenheiten der Schwaben und ihrer Sprache auf liebliche Art kennenzulernen.

Dienstag, 28. Mai 2019

Nicole Beuther

Wer selbst ein Schwabe ist, für den ist ein Spaziergang durch die Galerie im Prediger ein klein wenig wie eine Reise durch das eigene Leben, geprägt von Kehrwoche, Bausparvertrag und all den anderen Dingen, bei denen der Schwabe zur Verniedlichung gerne ein „le“ anhängt. Einfach, weil es gleich viel schöner klingt. Die Rose wird liebevoll Rösle genannt, der Topf Töpfle und der Sack Säckle. Auch Tässle, Dellerle, Kennle und Bleamle sind bei der Blumenschau zu finden. Und natürlich all die anderen Dinge, die das schwäbische Lebensgefühl ausmachen… die RZ berichtet in der Mittwochausgabe.

