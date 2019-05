50 . Aloislefest im Stadtgarten

Fotos: esc

„Altersgenossenvereine gibt es weltweit nur in Schwäbisch Gmünd. Das haben wir recherchiert“, sagt der Vorsitzende des AGV –Dachverbands, Gerhard Bucher. Er begrüßte die fröhliche Gesellschaft der Altersgenossen, die am Mittwoch das 50 . Aloislefest feierte.

Mittwoch, 29. Mai 2019

Edda Eschelbach

Beim traditionellen Einmarsch der-​er,-​er,-​er und-​er Jahrgänge moderierte der stellvertretende Vorsitzende Harald Quicker die Vereine an. Im Mittelpunkt und deshalb ganz vorne in der langen Reihe gingen die Damen und Herren vom, die dieses Jahr alle ihren. Geburtstag feiern. Warum sie und noch viele andere Altersgenossen und Altersgenossinnen zum Aloislefest in Scharen kommen, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

