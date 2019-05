Bezirkspokalfinale der Frauen: Derby zwischen Normannia Gmünd und dem TSV Ruppertshofen

Aufgrund der Tabellensituation in der Regionenliga sind die Rollen zwischen dem Spitzenreiter und Tabellenachten klar verteilt im Frauen-​Finale um den Bezirkspokal am Donnerstag. Doch weil die favorisierten Fußballerinnen des 1 . FC Normannia Gmünd in der Liga beim TSV Ruppertshofen zuletzt mit 1 : 2 das Nachsehen hatten, rechnet sich der TSV durchaus Chancen aus. Anpfiff ist um 13 . 30 Uhr in Hüttlingen.

Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29 . Mai



Nicht nur wegen des verlorenen Ligaspiels am. Mai hat die Normannia noch eine Rechnung offen mit dem TSV Ruppertshofen. „Nachdem wir im Vorjahr im Halbfinale gegen Ruppertshofen ausgeschieden sind, möchten wir dieses Jahr natürlich das Finale gegen denselben Gegner gewinnen“, sagt Björn Jacoby. Der Normannia-​Trainer macht keinen Hehl aus der eigenen Favoritenrolle, „weil wir in der Liga weiter oben stehen. Da es sich aber um ein Endspiel handelt, kann grundsätzlich alles passieren.“Exakt dieselbe Meinung vertritt TSV-​Coach Joachim Schrauf: „Die Normannia ist zwar der Favorit, in einem Pokalfinale ist aber immer alles möglich. Ich rechne mit einem ausgeglichenen Spiel, zumal wir ja erst vor knapp zwei Wochen dieses Duell für uns entscheiden konnten.“ Deshalb erwartet Schrauf auch ein „-Spiel“ am Donnerstag auf dem Sportgelände des TSV Hüttlingen.Die Regionenliga-​Begegnung in Ruppertshofen sei ein ausgeglichenes Derby auf einem spielerisch sehr guten Niveau gewesen. Dem widerspricht Jacoby: „Wir haben das Spiel eigentlich ganz klar bestimmt, aber viele Chancen liegen gelassen und dann unglückliche Gegentreffer durch einen abgefälschten Freistoß und ein Eigentor kassiert. Da war deutlich mehr drin für uns. Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen.“ Durch dieseshatte die Normannia die Tabellenführung eingebüßt, steht aber seit dem vergangenen Sonntag wieder mit einem Punkt Vorsprung ganz vorne, weil sich der MeisterschaftskontrahentAllbeck/​Ballendorf in Deizisau mit einembegnügen musste. Zwei Spiele stehen noch an in der Regionenliga. „Jetzt haben wir wieder alles in der eigenen Hand gegen Mögglingen und in Ludwigsfeld“, so Jacoby, der nach der gewonnenen Hallenbezirksmeisterschaft mit seiner Mannschaft in dieser Saison noch zwei weitere Titel holen möchte.

