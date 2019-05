Gewählte Gemeinderäte in Spraitbach

Auch in Spraitbach wurde am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Durch unglückliche Umstände sind die Ergebnisse aber bis zum Mittwoch noch nicht in der Rems-​Zeitung veröffentlicht und erscheinen erst am Freitag. Nachfolgend die Ergebnisse der Gewählten.

Freie Wähler :SitzeHeide, Sarah IngridBressem, RolandKurz, Doris MagdalenaHaas, KarlheinzAllerdings, EugenZiegler, HansStrobel, MartinMaurer, SonjaSozialdemokratische Partei Deutschlands :SitzePommerenke, ErichBlinzinger, SusanneEßwein, ArianChristlich Demokratische Union Deutschlands :SitzeMord, StefanMunz, ThomasScheuvens, Anette

