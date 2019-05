Architekturprojekt: Fertige Stationen

» Freitag, 03. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Das obere Remstal von Essingen bis Lorch hat’s doch noch geschafft, seine fünf Stationen im Architekturprojekt der Remstal Gartenschau zu verwirklichen, bevor die Fluss-​Festivitäten ihren Lauf nehmen.

Florian Naglers „Lindenturm“ am Lindenfirst ist gerade im Werden, und in der nächsten Woche wird in Mögglingen die „Libertas“ von Arno Brandlhuber aufgestellt, verspricht Bürgermeister Adrian Schlenker. Es war das umstrittenste Projekt von allen. Komplett sind drei Stationen – davon abgesehen, dass in der Umgebung vielleicht noch letzte Hand anzulegen ist: die Treppe am Remsursprung in Essingen, der Weiße Raum im Wäldchen in Böbingen und der verhüllte Luginsland im Kloster Lorch.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

25 Sekunden Lesedauer

82 Aufrufe

51 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 65