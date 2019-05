Bunte Party im Bunten Hund

» Freitag, 03. Mai 2019

Galerie (4 Bilder)

Fotos: esc

Der Gleichstellungstag, der jedes Jahr am 3 . Mai gefeiert wird, hat in Gmünd eine lange Tradition. Zum dritten Mal jedoch findet er in der Kombination mit dem „Inklusiven Kick“ am Samstag statt. Gestern war im Bunten Hund jedoch erstmal Party angesagt.

Anders als im vergangenen Jahr fand die Party zum Gleichstellungstag nicht im Prediger statt, sondern in der gemütlichen, familiären Atmosphäre vom Bunten Hund. Schon von Beginn an lag gute Stimmung in der Luft. Der Platz ist begrenzt. Und da viele Menschen mitfeiern wollten, wurde es eng, und sie rückten gerne zusammen. Warum das Fest etwas Besonderes war, erfahren Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

