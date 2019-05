„Durch Bredis Brille“: Einmal Landesliga-​Derby, einmal nach Ludwigsburg

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Ein Landesligaderby der Staffelsteht an diesem Samstag auf meinem Besuchsprogramm. Und dieses Derby hat es in sich, weil da der Tabellenführer TSG Hofherrnweiler auf den Tabellenzweiten TSGV Waldstetten trifft. Auch wenn ich das Team von Benjamin Bilger als leicht favorisiert einschätze, wird TSGV-​Trainer Mirko Doll, so wie ich ihn einschätze, seinem Waldstetter Team schon einen guten Plan mitgeben, um der TSG Paroli zu bieten und möglicherweise auch mit etwas Zählbarem die Heimreise anzutreten. Mehr Spitzenspiel geht auf jeden Fall nicht und ich hoffe auf eine gute Zuschauerzahl.Bleibt der Sonntag, für den ich mich dazu entschlossen habe, die Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen, die ich in dieser Saison für meine Verhältnisse außergewöhnlich selten gesehen habe, mit dem Bus zum FV Löchgau zu begleiten. Tabellenletzter gegen Tabellenerster – das sieht auf den ersten Blick zwar nach einer eindeutigen Angelegenheit aus, doch dem ist aus meiner Sicht nicht so. Denn Löchgau verfügt über eine starke Defensive, die jedem Verbandsliga-​Topteam das Leben schwer machen kann. In der Offensive ist das Team von Trainer Thomas Herbst zwar nicht ganz so stark, aber für ein Tor ist der Aufsteiger aus dem Kreis Ludwigsburg dennoch immer gut. Zwar ist der Tabellenführer vom Härtsfeld Favorit in dieser Partie, doch ich rechne mit einem engen Spiel und tippe auf einen knappen Arbeitssieg für die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle.

