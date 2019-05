Gmünd: Tag der offenen Tür beim DRK

» Freitag, 03. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Am Sonntag, 5 . Mai, findet im DRK –Zentrum in der Weißensteiner Straße in Schwäbisch Gmünd von 10 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Es wartet ein buntes Programm auf die Besucher, bei dem alle Bereiche des DRK präsentiert werden.

UmUhr erfolgt die Eröffnung und Begrüßung durch PräsidentJoachim Bläse und umUhr die feierliche Übergabe des Kinder-​Notarztwagens und die Segnung durch die Pfarrer Michael Gseller und Thomas Keller. UmUhr kann eine Vorführung der–Rettungshundestaffel bestaunt werden und zwischenundUhr findet dann eine Mittagspause mit einer reichhaltigen Speisenkarte statt. Viele weitere Programmpunkte warten. Mehr über die Veranstaltung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Mai.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

