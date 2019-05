Lärmbelästigung: Normannia Gmünd möchte mit Anwohnern an einen Tisch

» Freitag, 03. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Der Frust ist groß bei Volker Sperrle und Solveig Rofka. Die beiden Anwohner ärgern sich schon seit Monaten über zu viel Lärm rund um das Sportgelände des 1 . FC Normannia Gmünd im Schwerzer und stören sich vor allem an der lautstarken Anfeuerung eines Fans bei Jugendspielen an Sonntagen. Hierbei handelt es sich um Nico Schoch, der Kompromissbereitschaft signalisiert.

Volker Sperrle nennt ihn einen „einzelnen, übereifrigen Normannia-​Fan“. Einen „Radaubruder“. Einen „wildgewordenen Guggenmusiker“, der bei Jugendspielen des 1 . FC Normannia Gmünd mit Trommel und Megafon und seinem „monotonen Gebrüll und Gewetter“ die ganze Gegend beschallt. Und dadurch terrorisiere. Sperrle wohnt in der Schwerzerallee und empört sich vor allem über die Lärmbelästigung an Sonntagen, wenn überwiegend die B-​Junioren des FCN in der Verbandsstaffel Nord ihre Heimspiele austragen. Da komme es dann häufig vor, dass der „Krakeeler“ von morgens bis in den Nachmittag hinein sein Unwesen treibe. Die Spiele der B-​Jugendlichen werden meist um 10 . 30 Uhr angepfiffen.









Volker Sperrle, verärgerter Anwohner









Sperrle ist die lautstarke Anfeuerung durch Nico Schoch schon länger ein Dorn im Auge. Bereits im Juni des vergangenen Jahres hatte er sich darüber erstmals per E-​Mail bei der Stadt Schwäbisch Gmünd und Sportbürgermeister Joachim Bläse beklagt. Auch an die Normannia und die Polizei hat er sich deshalb bereits mehrfach gewandt – jedoch ohne spürbare Veränderung. „Jeder schiebt die Verantwortung einen anderem zu“, so Sperrle, der sich darüber echauffiert, als Anwohner täglich dem „nicht unerheblichen Geräuschpegel des Sportbetriebs“ ausgesetzt zu sein. „Beschädigte Kraftfahrzeuge, immer mehr weggeworfener Verpackungsmüll, discoartige Musik und lautstarkes Gebrüll aus den Kabinen lange nach dem Spielbetrieb sorgen für negative Stimmung gegenüber den Sportlern.“





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer

485 Aufrufe

11 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62