Normannia Gmünd: Zu Gast beim taumelnden Riesen

Den 17 . Platz hatte Fußball-​Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd mit einem Sieg über Schlusslicht SV Spielberg verlassen wollen. Stattdessen musste die Mannschaft von Holger Traub froh sein, noch ein Unentschieden erreicht zu haben. Nach diesem 2 : 2 geht es am kommenden Spieltag nun zum taumelnden Riesen SSV Reutlingen.

Holger Traub hatte gegen Spielberg viel vor – und lange Zeit sah es auch tatsächlich so aus, als könnte seine Normannia mal wieder einen Dreier einfahren. Die Verletzungen von Stephan Fichter und Dominik Pfeifer kurz vor dem Pausenpfiff machten diesem Unterfangen am Ende jedoch einen Strich durch die Rechnung, so hatte es Traub am Ende gesehen. „Das war so alles gar nicht geplant, wir hätten natürlich gerne gewechselt. Diese zwei unfreiwilligen Wechsel haben dieses Vorhaben aber zunichte gemacht“, so Traub. Er hatte vor, in diesen zwei Englischen Wochen nacheinander mehr zu rotieren. Fabian Kolb hätte eigentlich auch beginnen sollen, doch fühlte er sich vor dem Anpfiff nicht so gut, wie Traub sagte. Moritz Seltenreich hätte Spielzeit bekommen sollen, einen Ricardo Dias Matos hatte der FCN –Trainer auf dem Zettel – daraus wurde nichts.





Der ausführliche Bericht ist in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.



