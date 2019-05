Wo das Gartenschau-​Ticket gebraucht wird

Die gute Nachricht zuerst: Man kommt in Schwäbisch Gmünd auch nach der Eröffnung der Remstal-​Gartenschau an alle notwendigen Orte. Allerdings gibt es auch Bereiche in der Stadt, die man nur mit einer RemstalCard oder einer RGS-​Tageskarte erreichen kann.

Mit der RemstalCard erhalten die Besucherinnen und Besucher Zugang zu allen kostenpflichtigen Erlebnisgärten, zu überBlumenschauen und überVeranstaltungen – nicht nur in Schwäbisch Gmünd, sondern auch in Schorndorf. Wo in Schwäbisch Gmünd die Karte notwendig ist, und wo nicht, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

