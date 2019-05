Normannia Gmünd verliert gegen Oberachern mit 1 : 3

Auch im letzten Saisonspiel ist dem FC Normannia Gmünd in der Fußball-​Oberliga kein weiterer Sieg gelungen. Gegen den SV Oberachern gab es eine 1 : 3 -Schlappe, es bleibt nach 34 Spieltagen bei zwei Siegen und mickrigen 19 Punkten.

Doch der machte bei allen drei Gegentreffern nicht die glücklichste Figur. In der ersten Viertelstunde bemühten sich beide Teams, das Spiel in den Griff zu bekommen. Die Gäste kamen immer wieder gefährlich über die rechte Seite, wo Feger oder Gallus und manchmal sogar beide viel Druck ausüben konnten. „Mehr als dem FCN lieb war“, wie Trainer Traub nach dem Spiel sagte und meinte, dass man die Überlagerung auf der linken Abwehrseite nicht richtig in den Griff bekomme habe.





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 31 . Mai.



Beim Betrachten der Tabelle hätte das Match für die Gmünder eigentlich noch ein ganz wichtiges sein können. Mit einem Sieg hätte man der TSG Backnang zum Klassenerhalt verhelfen und damit den Backnangern in der kommenden Verbandsliga-​Saison aus dem Weg gehen können. Am Ende war alles egal, nur nicht für die badischen Gäste, die mit den drei Punkten den direkten Abstieg verhindern konnten und entsprechend feierten. Zudem hatte Oberachern einen Bus voll Fans mitgebracht, die ihre Mannschaft gut unterstützten.–Trainer Holger Traub ließ nochmals seine vermeintlich stärkste Formation auflaufen, bis auf Torhüter Yannick Ellermann. Von der Statur her fiel den meisten Zuschauern auf den ersten Blick gar nicht auf, dass Quiceno Mainka statt Ellermann zwischen den Pfosten stand.

