Stadtfest in Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Am Freitag und Samstag , 7 . und 8 . Juni, ist es wieder soweit: Schwäbisch Gmünd feiert sein beliebtes Stadtfest. Auch in diesem Jahr findet parallel wieder das Fest der Gmünder Altersgenossen statt, die in 2019 ihren „Vierziger“ und damit den Eintritt ins „Schwabenalter“ feiern.

Donnerstag, 30. Mai 2019

Marcus Menzel

EtwaVereine und Organisationen werden auch in diesem jahr wieder für ein abwechslungsreiches Angebot an nationalen und internationalen kulinarischen Köstlichkeiten sorgen und die Schwäbisch Gmünder Innenstadt in einen einzigen Festplatz verwandeln. In diesem Jahr gibt es erstmals Live-​Musik der verschiedensten Stilrichtungen auf insgesamt acht Bühnen. Sie sind am Oberen Marktplatz, auf dem Johannisplatz, dem Kornhausplatz, dem Münsterplatz, in der Brandstatt – diese Bühne auf dem Gelände des früheren Gmünder Polizei-​Reviers ist neu –, im Marktgäßle, im Mühlbergle und im Bühr’s Bistro zu finden. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Mai.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

