Denis Kreissl trainiert künftig TV Straßdorf II

In der neuen Saison wird die zweite Fußballmannschaft des TV Straßdorf der 38 -​jährige Denis Kreissl übernehmen.

Freitag, 31. Mai 2019

Alex Vogt

Kreissl kehrt zu seinem Heimatverein zurück, nachdem er eine Saison lang die Sportfreunde Lorch II trainiert hat. Zuvor war Denis Kreissl zehn Jahre in der Jugendarbeit des TV Straßdorf tätig und erreichte zwei Aufstiege in die Bezirksstaffel mit den B– und A-​Junioren. Unterstützt wird Kreissl wieder durch Co-​Trainer Sven Geiger, mit dem er bereits bei den Junioren erfolgreich zusammenarbeitete.Damit ist das Trainerteam beim TV Straßdorf für die neue Saison komplett, nachdem bereits Trainer Steffen Mädger und sein Co-​Trainer Ertac Seskir für die neue Saison verlängerten. Denis Kreissl freut sich auf die neue Herausforderung und möchte die zweite Straßdorfer Mannschaft mit vielen jungen Talenten weiterentwickeln und die Mannschaftsleistung in der Kreisliga B stabilisieren. „Wir freuen uns sehr, dass wir Denis Kreissl davon überzeugen konnten, zum TV Straßdorf zurückzukehren und sind uns sicher, damit eine optimale Lösung für unsere zweite Mannschaft gefunden zu haben“, sagt Fußball-​Abteilungsleiter Markus Hegele vom TV Straßdorf.

