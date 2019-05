FC Durlangen: Nergiz verlängert, Seitz kommt

Soner Nergiz wird auch in der kommenden Saison Trainer des Fußball-​A-​Ligisten FC Durlangen sein. Nach fünf erfolgreichen Jahren wird die Zusammenarbeit über diese Saison hinaus fortgesetzt. Außerdem wird Manuel Seitz zur neuen Saison von der SG Bettringen zu seinem Heimatverein zurückkehren.

Freitag, 31. Mai 2019

Soner Nergiz hatte die erste Mannschaft desDurlangen in der Kreisliga B übernommen und kontinuierlich nach vorne gebracht. In der vergangenen Saison wurde dann als Meister der lang ersehnte Aufstieg geschafft. Das erste Jahr in der Kreisliga A, Staffel I, wird man auf Anhieb in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Im Bezirkspokal konnte sich derDurlangen als bester A-​Ligist bis ins Halbfinale vorkämpfen. Auch die zweite Mannschaft konnte sich im Spielbetrieb der Kreisliga B festigen. So geht eine sehr erfolgreiche Saison zu Ende. Die Verantwortlichen wollen zusammen mit Nergiz in der nächsten Spielzeit den sportlichen Erfolg weiter voranbringen.Hierfür kann derDurlangen einen Toptransfer für die nächste Saison vermelden, konnte man sich doch die Dienste von Manuel Seitz vom BezirksligistenBettringen sichern. Seitz spielte fast seine ganze Jugend und die ersten beiden Jahre als Aktiver bereits beimDurlangen. Danach zog es ihn zurBettringen, für die er fünf Jahre lang in der Bezirks– und Landesliga erfolgreich war. Zwischendurch spielte er zwei Jahre lang bei Normannia Gmünd in der Verbandsliga.Mit der Rückkehr von Manuel Seitz zu seinem Heimatverein geht für denDurlangen ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Der Verein verstärkt sich damit für die neue Spielzeit mit einem spielstarken und erfahrenen Spieler.

