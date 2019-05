Große Wahl mit kleinen Pannen

Es war ohne Zweifel eine große Wahl; nicht nur wegen des Umfangs, sondern auch wegen der Bedeutung. Und bei der großen Wahl gab es auch ein paar kleine Pannen — sowohl persönliche als auch organisatorische und digitale.

Freitag, 31. Mai 2019

Gerold Bauer

So langsam kehrt in den Rathäusern wieder etwas Ruhe ein. Die Zeit der gespitzten Bleistifte und der Taschenrechner ist vorbei und die Wahlergebnisse sind – sofern es keine Einsprüche mehr geben wird – in trocken Tüchern. Hunderte von Wahlhelfern wühlten sich mehrere Tage durch Tausende Stimmzettel.





In den „Marginalien“ am 29 . Mai blickt die Rems-​Zeitung auf das, was nicht perfekt gelaufen ist.



