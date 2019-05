Mercedes W 126 Club: Bundestreffen in der Gartenschau-​Metropole

Blühende und sonnige Kulisse am Freitag im Remspark für eine prächtige Mercedes-​Parade: Der W 126 Club Deutschland machte im Rahmen seines viertägigen Bundestreffens im Landgasthof Wental bei Bartholomä Ostalbkreis Station in der Gartenschau-​Metropole Schwäbisch Gmünd.

Die Clubmitglieder aus allen Generationen und aus allen Teilen Deutschlands teilen die Leidenschaft für die Baureihe Wund artverwandten Modellen von Mercedes-​Benz. Eher bekannt ist diese Baureihe unter dem Begriff S-​Klasse, ihres Zeichens Luxus-​Limousine aus dem Daimler-​Konzern. Das Interessante an der Baureihe Wist, dass sie vor dem Hintergrund der Ölkrise Ende derer-​Jahre entwickelt und zwischenundgebaut wurde. Die Ingenieure von Mercedes– Benz konzentrierten sich verstärkt darauf, einerseits das Erscheinungsbild und die Leistungsmerkmale der S-​Klasse nicht zu mindern, jedoch deutliche Verbesserungen beim Spritverbrauch und auch Schadstoffausstoß herbeizuführen. Oberbürgermeister Richard und Clubvorsitzender Joachim Weiand begrüßten die Gäste. Zur Stadtrundfahrt stiegen die Autoklassik-​Fans auch mit Begeisterung auf die modernen Elektrozügla und E-​Bikes um. Ausführlicher Beitrag am Samstag in der Rems-​Zeitung.

