Mögglingen: Entspannte Beachparty

Der Strand liegt in Mögglingen weitab vom Gewässer – an der Mackilohalle. Dort ist mehr Platz als an der Rems. Es ist Highlight-​Woche, am Freitagabend hatte die Gemeinde zur „Beach-​Party“ geladen.

Freitag, 31. Mai 2019

Reinhard Wagenblast

Meeresrauschen wäre nicht schlecht, das fehlt. Dafür entschädigen die Besucher ein phantastisch leuchtender Sonnenuntergang und warme, sanfte Maienluft. Die Band „Last Minute“ beginnt zu spielen, „i sing a Liad für di“, Andreas Gabalier lässt grüßen, und BAP bald hinterher: „Verdammt lang her.“ Aber hier herrscht Gegenwart, und die Besucher strömen auf die Festwiese an der Mackilohalle. Bei vielen ist die Sonnenbrille obligatorisch. Junge Frauen und Mädchen überreichen Hawaiiketten. Bis zu 500 Besucher werden erwartet.





Bericht von der Mögglinger Highlight-​Woche in der Rems-​Zeitung vom 1 . Juni.



