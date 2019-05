Mögglingen feiert Vatertag für die ganze Familie

„Mögglingen tanzt“ war das Fest am Vatertag überschrieben, zu dem viele Gäste aus nah und fern gekommen waren. Es war ein Tag, der den Familien gewidmet war. Schon kurz nach dem ökumenischen Gottesdienst begann das ganztätige Musikprogramm auf der Bühne.

Freitag, 31. Mai 2019

Edda Eschelbach

Am Donnerstagvormittag stimmte ein ökumenischer Gottesdienst auf den Himmelfahrtstag ein. Anschließend mischten sich Himmelfahrt und Vatertag vortrefflich. Etliche Mögglinger Vereine und örtliche sowie auswärtige Betriebe sorgten für das leibliche Wohl der Besucher die den ganzen Tag über die Sonne auf der Festwiese genossen. Was auf der Wiese neben der Mackilohalle geboten war, können Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung lesen.

