Neue Glocke in Herdtlinsweiler gesegnet

Die Glocke für die Christi-​Himmelfahrts-​Kapelle in Herdtlinsweiler war am Donnerstag zum ersten Mal zu hören. Sie wurde am Himmelfahrt im Anschluss an die Öschprozession und den Himmelfahrts-​Gottesdienst

Die Segnung der Glocke übernahm Pfarrer Daniel Psenner. Er erzählte über die lange Tradition der Glocken, über ihren Weg von Asien und Armenien nach Europa. „Glocken ordnen die Zeit, sie mahnen nachzudenken, rufen die Menschen zum Gebet. Ihr Klang ist eine Einladung Gottes, mit ihm zu feiern“, erklärte er. Wie in Herdtlinsweiler Christi Himmelfahrt gefeiert wurde, erfahten Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

