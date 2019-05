Remstal Gartenschau: Station Luginsland in Lorch eingeweiht

„Es hat schon auch Blasen gegeben“, sagt eine der 53 Häklerinnen, die das historische Luginsland in Lorch eingehäkelt haben. Gestern wurde das ebenso schöne, wie beeindruckende Gesamtwerk eingeweiht.

Die Einweihung der Lorcher Gartenschau-​Station war ein eindrückliches Zeichen für die Art der Beziehung, die zwischen dem Architekten Dyonis Ottl, den Frauen, die viele Monate gehäkelt haben, der Stadtverwaltung in den vergangenen zweieinhalb Jahren entstanden ist: Sympathie und Respekt, ein ungemein freundlicher Umgang und eine spürbare Nähe haben sich hier entwickelt. Die Chemie hat wohl von Beginn an gestimmt. Wie groß die Begeisterung für den gehäkelten Überwurf ist, können Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung lesen.

