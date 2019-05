Reportage über die traditionsreiche Sportart Gorodki

Die Vielfalt der Sportarten ist es, die den Sport in Schwäbisch Gmünd besonders kennzeichnet. Dazu trägt unter anderem auch Gorodki bei, wofür neben fünf Holzklötzen ein Wurfstab benötigt wird. Gespielt wird diese aus Russland stammende traditionsreiche Sportart beim Turn– und Sportbund Gmünd, der in diesem Jahr sein 175 . Jubiläum feiert.

„Edwin Feser ist der Vater und die Ikone des Gorodki in Deutschland“, sagt Stefan Schäfer ehrfürchtig über den Pionier dieser Sportart hierzulande. Schäfer ist Kassier der Gorodkiabteilung des TSB Gmünd und selbst ein begeisterter Spieler, seit dieses Stockspiel in Schwäbisch Gmünd ins Leben gerufen worden ist. Laut Schäfer gibt es seit elf Jahren eine Gmünder Gorodki-​Gruppe.







Wie sich das Gorodki in Schwäbisch Gmünd entwickelt hat, wie es gespielt wird und wie das Turnier des TSB Gmünd um den „Gmünder Pokal“ am vergangenen Samstag gelaufen ist, lesen Sie in unserer Samstagsreportage.



Gewiss, es gibt Sportarten, von denen man noch nie etwas gehört hat. Die Vermutung liegt nahe, dass dies bei jenen, die dieses Wurfspiel nicht ausüben, mehrheitlich der Fall ist. „Was ist das?“ wird im Zusammenhang mit Gorodki meist schulterzuckend gefragt. Es handelt sich um eine Sportart, die nicht aus Deutschland, sondern ursprünglich aus Russland stammt. Besser gesagt aus der ehemaligen Sowjetunion, wo Gorodki in dener-​Jahren zu den populärsten Sportarten zählte. Und nach Fußball gar den zweiten Platz auf der Beliebtheitsskala einnahm. Mittlerweile ist Gorodki dort, wo es herkommt und schon vorJahren gespielt wurde, eher in Vergessenheit geraten.In Deutschland dagegen kann man getrost von einer Renaissance sprechen, die dieser von Einwanderern wiederentdeckte osteuropäische Klassiker hier erlebt. Angefangen hat alles gar nicht so weit weg von Schwäbisch Gmünd – nicht von ungefähr ist Baden-​Württemberg eine deutsche Gorodki-​Hochburg. FastJahre ist es nunmehr her, als der Jugendsozialarbeiter Edwin Feser in Karlsruhe auf der Suche nach einer Sportart, mit der er bei jungen Aussiedlern Begeisterung wecken kann, dieses Ziel mit Gorodki in die Tat umsetzen konnte. Ein Jahr später entstand in Oberreut bei Karlsruhe die erste deutschlandweite Gorodki-​Anlage.

