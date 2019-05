Tim Skarke verlässt den 1 . FC Heidenheim und wechselt zum SV Darmstadt 98

Galerie (1 Bild)

Foto: FCH

Nach den bisherigen Neuverpflichtungen für die kommende Saison steht nun neben Matthias Köbbing beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim ein weiterer Abgang fest: Tim Skarke verlässt den FCH und wechselt zum Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 . Mit dem Transfer entspricht der FCH dem Wunsch des Heidenheimer Eigengewächses.

Freitag, 31. Mai 2019

Alex Vogt

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



Tim Skarke steht künftig beim SV Darmstadtunter Vertrag. Der-​Jährige war nach der zurückliegenden Saison mit dem Wunsch nach einem Wechsel an den FCH herangetreten. „Wir können Tims Entscheidung nachvollziehen, sich einem etablierten Zweitligisten wie Darmstadtanzuschließen und dort eine neue Herausforderung zu suchen“, sagt Holger Sanwald. „Wir haben seinem Wunsch letztlich entsprochen, weil dieser Verkauf eine einvernehmliche und gute Lösung für alle Seiten darstellt“, so der FCH-​Vorstandsvorsitzende. Sanwald ergänzt: „Tim ist in seiner Jugend von der TSG Nattheim zu uns gewechselt und hat insgesamt mehr als zehn Jahre für den FCH gespielt. Ihm ist als einer der Ersten der Weg aus der eigenen Jugend zu unseren Profis gelungen. Er wird aufgrund seiner Entwicklung bei uns auch künftig ein Vorbild für unsere eigenen Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum sein.“Seittrug Skarke das FCH-​Trikot und spielte zunächst in den Heidenheimer Jugendteams. Zur Saison/​war er als-​Jähriger in die Profimannschaft von Frank Schmidt aufgerückt. In der jüngst abgelaufenen Spielzeit kam Tim Skarke aufEinsätze in der. Bundesliga und zwei im Pokal. Insgesamt machte erZweitligaspiele für die Heidenheimer, dabei erzielte er vier Treffer und gab vier Vorlagen. Am. Septemberhatte Tim Skarke zudem als erster FCH-​Spieler für die deutsche U-​-​Nationalmannschaft debütiert.Über die Ablösemodalitäten des Transfers wurde zwischen dem FCH und DarmstadtStillschweigen vereinbart.

