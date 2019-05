Der 1 . FC Heidenheim nutzt die Patzer der Konkurrenz nicht aus

In der 2 . Liga macht es allmählich den Anschein, als wolle sie nach oben hin niemand verlassen. Der Zweite, der SC Paderborn, und der Vierte, der Hamburger SV, verloren jeweils. Nutznießer hätte somit der 1 . FC Heidenheim werden können, doch die Mannschaft von Frank Schmidt hat mitgepatzt und ihr Heimspiel im Baden-​Württemberg-​Duell gegen den SV Sandhausen mit 2 : 3 ( 1 : 0 ) verloren – und damit wohl auch die letzte Chance, den zweiten oder dritten Platz zu erreichen, verspielt.

Der FCH war nach dem 1 : 3 in Paderborn und dem ersten Nackenschlag im Aufstiegskampf gewillt, an seine Heim-​Leistung aus dem Spiel gegen St. Pauli anzuknüpfen. Dominant war der FCH dann auch, doch gegen den kompakten SVS war es schwierig, Torchancen zu generieren.





„Es war eine vermeidbare und unnötige Niederlage. Wir sind natürlich enttäuscht“, sagte Schmidt nach der Partie.Schmidt musste etwas in die trickkiste greifen. Mit Marc Schnatterer, Nikola Dovedan, Timo Beermann und Arne Feick fielen ihm gleich vier potenzielle Stammkräfte aus. So durfte der junge Kevin Sessa gegen Sandhausen auf der Sechs beginnen und es rückte Oliver Steurer in die Innenverteidigung. Beide erledigten ihre Aufgaben ordentlich.

