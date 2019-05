Felix Bauer richtet wieder das Icotek-​Fußballcamp in Eschach aus

» Samstag, 04. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Felix Bauer ist den Gmündern bekannt in seiner Funktion als Stürmer beim Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd. In diesem August ( 19 . bis 23 .), in den Sommerferien, wird er bereits zum zweiten Mal sein Icotek– Fußballcamp auf dem Sportgelände des 1 . FC Eschach veranstalten, seinem Heimatverein. Auch in diesem Jahr wieder wird die Rems-​Zeitung das Camp wieder exklusiv begleiten.

40

2019

1

FC

Die Trainer aus dem vergangenen Jahr, Jonathan Mack (FV Sontheim/​Brenz), Manuel Seitz und Torwart Oliver Vaas (beide SG Bettringen) sowie Nicole Kottmann (Frauen 1 . FC Normannia Gmünd) werden auch in diesem Jahr wieder Bauers erste Ansprechpartner sein. „Es hat ja alles auch super geklappt. Zusagen fällt aber einigen natürlich schwer, da es ja noch eine gewisse Zeit hin ist, bis das Fußballcamp veranstaltet wird“, sagt Bauer.





Icotek-​Fußball-​Camp vom 19 . bis 23 . August für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren. Kosten: 135 Euro pro Kind, Mitglieder des 1 . FC Eschach zahlen nur 125 Euro. Anmeldungen unter: fussball-​camp-​eschach@​web.​de oder telefonisch unter 0176 – 47 24 13 02 .





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​zeitung vom Samstag.



Vor der Premiere im vergangenen Jahr waren sich Bauer und sein letztjähriger Kompagnon, Edgar Fischer (TSGV Waldstetten), nicht sicher, ob die Resonanz für solch ein Camp gegeben sei. RundKinder gaben dann eine Woche lang die Antwort: Ja. Schon nach Beendigung im vergangenen Jahr haben einige Kinder nachgefragt, ob das Camp auchwieder veranstaltet werde.Bauer veranstaltet sein zweites Fußballcamp erneut in Kooperation mit demEschach, ohne den es nicht funktionieren würde. Unterstützt wird Bauer auch personell – und zwar überwiegend von bekannten Gesichtern. Lebensgefährtin Eleni ist fest eingeplant, ebenso Bauers Eltern Petra und Jürgen. Bauer geht entspannt in die zweite Auflage: „Im zweiten Jahr einer Veranstaltung ist es ja grundsätzlich immer einfacher, da wir einfach schon unsere Erfahrungen machen durften“, sagt er.Überwiegend bekannte Gesichter

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 21 Sekunden Lesedauer

226 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66