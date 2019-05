Gegen den Randstein gefahren und überschlagen

» Samstag, 04. Mai 2019

Am Freitag gegen 22 : 00 Uhr befuhr eine 18 -​Jährige die Kreisstraße von Straßdorf in Richtung Waldstetten. Offenbar aus Unachtsamkeit geriet die Fahranfängerin gegen den rechten Bordstein, weshalb ihr PKW VW über die linke Fahrbahnseite schleuderte und in den Straßengraben geriet.