Normannia im Pech: 0 : 1 in Reutlingen verloren

» Samstag, 04. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Wenn Du kein Glück hast, kommt oft auch noch Pech dazu: Fußball-​Oberligist FC Normannia Gmünd verlor am Samstagmittag beim SSV Reutlingen durch einen Treffer in der 88 . Minute mit 0 : 1 .

So wertvoll der eine Punkt eventuell gewesen wäre, so wäre für die Gmünder durchaus mehr drin gewesen. Denn eine Minute vor dem entscheidenden Treffer hatten die Normannen die Chance zur Führung, aber der Reutlinger Keeper wehrte zwei Schüsse nacheinander ab. Und so mussten die Normannen wieder mit leeren Händen nach Hause fahren.

Ausführliche Stimmen und Meinungen zum Spiel am Montag im Sportteil der Rems-​Zeitung.



Heinz Strohmaier

