Verdacht bestätigt: Frau ist umgebracht worden

Nun hat sich der Verdacht doch bestätigt: Die 51 -​Jährige, die die Polizei am Dienstagmorgen in einer Wohnung in der Alexander-​von-​Humboldt-​Straße in Crailsheim tot aufgefunden hat (wir berichteten), ist ermordet worden.

Das hat die Obduktion ergeben, deren Ergebnisse das Polizeipräsidium Aalen gestern mitgeteilt hat. Als Tatverdächtiger ist noch immer der-​jährige Lebensgefährte der Frau in Untersuchungshaft. Er soll die Frau mit einem oder mehreren Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand getötet haben – diese Todesursache bestätigte die Obduktion.

