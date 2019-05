Wochenende: Die Kunst des Hochstapelns

» Samstag, 04. Mai 2019

Die Hochstapelei ist so alt wie die Menschheit selbst. Warum das trotzdem eine gewisse Kunst ist und Berufsbetrüger auch eine gewisse Faszination auf uns ausüben, darüber schreiben wir in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag.

Aber die Beilage hat wie jede Woche weitere lesenswerte Beiträge. Neben acht Reiseseiten, einer Rätselseite Themen wie unter der Rubrik „Kind+Kegel“ zum Beispiel über das „Heimweh“, das viele Kinder plagt, wenn sie woanders sind und sagen: „Mama, ich will nach Hause!“ Eltern sind dann hin– und hergerissen: Durchhalteparolen ausgeben oder abholen? Mit diesen Tipps fällt die Entscheidung leichter.

Auf der Seite „Mensch+Technik“ stehen heute „Heimwerker unter Strom“. Wenn es um mehr als zwei, drei Schrauben geht, sind Elektrowerkzeuge eine große Hilfe. Doch nicht alles, was im Heimwerkermarkt feilgeboten wird, braucht der Heimwerker wirklich. Eine Übersicht.

Wir wünschen ein lesenswertes Wochenend mit der Rems-​Zeitung.





