19. BiketheRock: Jolanda Neff und Ondrej Cink siegen erstmals

Bei der 19 . Auflage des BiketheRock powered by KMC in Heubach haben die Schweizer Weltranglistenerste Jolanda Neff und der Tscheche Ondrej Cink die Elite-​Rennen gewonnen, beide zum ersten Mal in ihrer Karriere. Beim Bundesliga-​Klassiker siegte Cink vor Florian Vogel (Schweiz) und Joshua Dubau aus Frankreich. Jolanda Neff gewann die Konkurrenz bei kühler, aber trockener Witterung vor der Überraschungszweiten Ronja Eibl aus Grosselfingen und Anne Tauber aus den Niederlanden.

Ein überraschend starkes Rennen gelang Luca Schwarzbauer (Reudern) vom Lexware-​Team. Der Junioren-​Vizeeuropameister von 2014 ist eigentlich kein Mann für den „Pain Trail“, wie der Anstieg in Heubach genannt wird.





Alles weitere rund um die 19 . Auflage des BiketheRock lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung. Auf unserer Facebook-​Präsenz haben wir dazu noch einige Videos von der abschließenden Mountainbike-​Show eingestellt.



Bei den Herren war die Konstellation auf den ersten drei Plätzen zwar bereits in der ersten Runde sichtbar, doch es blieb bis zum Schluss spannend.Ondrej Cink (Kross Racing) diktierte am Berg das Tempo und kam mit einem kleinen Vorsprung auf Florian Vogel (KMC Ekoi Orbea) von acht Sekunden an die Zeitmessung, weitere drei Sekunden später rollte Joshua Dubau (Sunn Factory Racing) in die zweite Runde. Vogel schloss zu Cink auf. „Ich habe in der zweiten Runde gemerkt, dass ich am Berg stärker bin und habe dann ein bisschen mehr Tempo gemacht“, erklärte der WM-​Dritte von. „Mir war das zu schnell, ich musste mein Tempo fahren“, bestätigte Florian Vogel. Sein Tempo war immerhin schnell genug, um Joshua Dubau auf Distanz zu halten, der im Vorjahr als U-​Sieger in Heubach schon bewiesen hatte, dass er mit dem Terrain was anzufangen weiß.Titouan Carod (BMC Racing) belegte Rang vier (+), nachdem er einen „miserablen“ Start hatte, ohne zu wissen warum. „Ich weiß nicht was passiert ist, aber ich war nur. oder. Aber dann konnte ich gut nach vorne fahren und bin froh, dass die Beine gut waren, weil ich drei harte Trainingswochen hinter mir habe“, so der Franzose, der sich in der vorletzten Runde von seinem Landsmann Jordan Sarrou (Absolute Absalon, +) lösen konnte.

