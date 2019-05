Baby-​Notarztwagen fürs DRK

» Sonntag, 05. Mai 2019

Galerie (15 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zum Tag der offenen Tür hatte der DRK –Kreisverband Schwäbisch Gmünd am Sonntag alle interessierten Einwohner und Einwohnerinnen ins DRK –Zentrum in der Weißensteiner Straße eingeladen.

50

10

000

DRK

10

Mit Spenden vonCent bis zuEuro habe die Bevölkerung und zahlreiche Firmen und Institutionen dazu beigetragen, dass ein neuer Baby-​Notarztwagen angeschafft werden konnte. Dasbegleite mit all seinen haupt– und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern mit ihren Angeboten auch die älteren Menschen, die fit bleiben und an der Gesellschaft teilhaben wollten. Deshalb habe man auch in das Alten– und Pflegeheim in Straßdorf rundMillionen Euro investiert. Aber auch der Katastrophen– und der Bevölkerungsschutz sei nicht zu unterschätzen beim bevorstehenden Klimawandel. Das Projekt Baby-​Notarztwagen habe das Herz der Menschen getroffen. Die Leute seien heutzutage sensibel für was sie spenden aber dies habe die Menschen angesprochen und emotional berührt. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerhard Nesper

42 Sekunden Lesedauer

401 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 53