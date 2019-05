Die Forstwagen rollen an

» Sonntag, 05. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Auch der Landkreis Ostalb beteiligt sich aktiv an der Remstal Gartenschau. In den Ostalbkommunen Essingen. Mögglingen, Böbingen, Schwäbisch Gmünd und Lorch wurden renovierte Forstwagen aufgestellt, die zum Verweilen einladen sollen.

Alle fünf Wagen sind gleich ausgestattet, wie Landrat Klaus Pavel am Freitag bei der Vorstellung in Gmünd im Remspark und am Sonntag nochmals in Lorch auf dem künftigen Oriaplatz sagte.Bekanntlich soll der Remstal-​Radweg auf dem Gebiet des Ostalbkreises zu einem Erlebnisweg gestaltet werden, der durch Besenwirtschaften, Rast– und Spielplätze oder Kunstprojekte Anreize mit Ausstrahlungskraft anbietet. In den Kommunen sollen „Ostalb-​Punkte“ Zugänge zur Rems schaffen, um diese erlebbar zu machen.In diesen Gärten oder Schaufenstern zur Rems in den Kommunen will sich der Ostalbkreis als Landkreis aktiv präsentieren. Dafür wurden über die Forstverwaltung landesweit fünf Forstwagen angefordert, die ansprechend ausgestattet werden.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

