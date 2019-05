Floriansmesse auf dem Rechberg

Zu Ehren des Heiligen Florian fand auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Rechberg am Samstag in der Wallfahrtskirche St. Maria ein Festgottesdienst statt.

Neben der Übungs-​, Fortbildungs– und Einsatztätigkeit fühlt sich die Rechberger Wehr auch dem kulturellen Leben verpflichtet und so richtet sie jährlich die zur Tradition gewordene Floriansfeier immer am Samstag nach dem. Mai, dem Jahrestag des Heiligen Florian, aus. St. Florian ist einer der populärsten Heiligen, er gilt als Schutzpatron der Feuerwehr und wird gerne angerufen, wenn eine Brandgefahr abgewendet werden soll. Schon als Kind kannte man den Spruch „O heiliger Sankt Florian, verschon‘ mein Haus, zünd‘ andre an“, was natürlich nicht im Sinne des Heiligen ist. Ein ausführlicher Bericht steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

