Kasim Gashi holt sich den Gürtel schon einmal ab

» Sonntag, 05. Mai 2019

Wie wir in der vergangenen Woche bereits berichtet haben, wird der Heubacher Boxer Kasim Gashi (Mitte) am 14 . September in der Großsporthalle Schwäbisch Gmünd um den Interims-​Weltmeistergürtel der GBU (Global Boxing Union) kämpfen.

Dabei ist Gashi, der sich selbst promotet, bereits jetzt nicht nur jeden Tag im Gym, sondern hat auch allerhand Dinge rund um diese Großveranstaltung zu erledigen. Jüngst hat er sich mit dem GBU-​Präsidenten Jürgen Lutz (links) und dem bekannten Promoter Rainer Gottwald getroffen, um sich den Gürtel schon einmal für Promo-​Zwecke abzuholen. „Wir haben ein richtig gutes Gespräch geführt und es wurde mir bereits zugesagt, dass wir an diesem Abend zwischen sechs bis acht Vorkämpfe haben werden. Darunter sind zahlreiche bekannte Boxer aus der Region und dem Raum Stuttgart“, freut sich Gashi. Der Abend wird nicht, wie zuletzt, eine Mischveranstaltung, es wird nur Boxkämpfe geben. Dazu, so Gashi, wird sich auch so mancher aus der Box-​Prominenz in Schwäbisch Gmünd einfinden.

Timo Lämmerhirt

