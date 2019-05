Kühl– plus Klo-​Container sind schon da: Es gibt bald wieder Bier auf dem Zeiselberg

» Sonntag, 05. Mai 2019

Knapp eine Woche vor Eröffnung der Remstal Gartenschau wird mit Hochdruck an der Fertigstellung des „Gmünder Leuchtturmprojekts“ Zeiselberg gearbeitet. Immerhin stehen auch schon Kühlwagen und ein WC-​Container für den Biergartenbetrieb bereit auf dem Bergplateau bereit, das allerdings noch einer Großbaustelle gleicht.

Sogar am Sonntag wurde gearbeitet. Elektro– und Metallbauexperten sowie eine größere Arbeitskolonne aus Polen waren mit Montagearbeiten am Glücklichtweg und mit Pflanzarbeiten beschäftigt. Dazu wurde der Zeiselberg am Wochenende zu einer Pilgerstätte von Spaziergängern und Schaulustigen, welche die finalen Arbeiten am „Berg der Kinder und der Kultur“ (OB Arnold) verfolgten. Überwiegend gab es skeptische Blicke zur Frage, ob die fünf noch zur Verfügung stehende Tage ausreichen, um das Gmünder Aushängeschild zur Remstal Gartenschau fertigzustellen. Gelingt es, so die Kommentare, haben die (Sonntags-)Arbeiter dort einen Gmünder Extraorden oder zumindest ein von den Stadtvätern spendiertes Extravesper im Biergarten von Gastwirt und Optimist Hannes Barth verdient. Mehr zum Thema am Montag in der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

