TSG Hofherrnweiler und der TSGV Waldstetten trennen sich im Topspiel 1 : 1

» Sonntag, 05. Mai 2019

Es ist das Topspiel schlechthin gewesen in dieser Fußball-​Landesliga. Primus TSG Hofherrnweiler hat den direkten Verfolger TSGV Waldstetten zum Derby empfangen und wollte mit einem Sieg den ersten Schritt Richtung Meisterschaft gehen. Doch dagegen hatte der TSGV etwas einzuwenden, die Partie ist mit 1 : 1 geendet.

Zunächst sah es für die Mannschaft des Waldstetter TSG-​Trainer Benjamin Bilger ganz so aus, als würde das angestrebte Unterfangen auch gelingen. Daniel Serejo brachte seine Farben früh in Führung. Doch Waldstettens Jannik Kurfess glich nur gut zehn Minuten später aus in diesem Duell der alten Bekannten. In dieser Partie auf Augenhöhe gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten, letztlich aber sollte es bei diesem Unentschieden bleiben.





Den ausführlichen Bericht sowie die Stimmen der Protagonisten lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



