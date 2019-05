40 Jahre Gmünder Weltladen

Es geht um fairen Handel. Doch hinter diesem Begriff „fair“ steckt weit mehr. Seit 40 Jahren arbeiten Menschen in Gmünd ehrenamtlich dafür, dass Menschen in Entwicklungsländern von ihrer Arbeit leben können. Und das ist nur ein Aspekt des Weltladens, der dieses Jahr das Schwabenalter gebührend feiert.

Wie so oft, wäre auch der Weltladen am Kalten Markt ohne ein großes ehrenamtliches Engagement längst nicht mehr zu halten. Doch die rundMänner und Frauen, die ihre Zeit und Kraft in die Entwicklungshilfe stecken, verbindet eine gemeinsame Lebenseinstellung, eine gemeinsame Haltung zum Leben. „Wir können nicht die Welt verändern“, sagt die Vorsitzende des Vereins Weltladen, Cordula Reichert. Aber das Leben vieler einzelner Menschen in den armen Ländern dieser Erde, „dem globalen Süden“, wie sie es nennt, wird besser durch den fairen Handel, das wichtige Instrument gegen Armut. Was es damit auf sich hat, und was der Gmünder Weltladen sich auf die Fahnen geschrieben hat, erfahren Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

